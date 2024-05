Мъртви маймуни падат от дърветата заради жегата в Мексико (ВИДЕО)

Температурите в Мексико са толкова високи, че маймуни падат мъртви от дърветата, съобщиха Асошиейтед прес и БТА.

По данни на Групата за опазване на биоразнообразието в поречието на р. Усумасинта в югоизточния щат Табаско от 16 май насам са открити най-малко 138 мъртви маймуни от вида мексикански мантиев ревач (Alouatta palliata mexicana). Това са средно големи примати, които са известни със силните си ревящи гласове. Някои маймуни са били спасени от местни жители, включително пет, които са били откарани при ветеринар, който полага усилия да ги спаси.

„Те пристигнаха в критично състояние, с дехидратация и треска“, каза д-р Серхио Валенсуела и добави: „Бяха напълно безпомощни, това беше топлинен удар.“

Жестоката гореща вълна в Мексико е свързана със смъртта на най-малко 26 души от март насам, но ветеринари и спасители твърдят, че тя е убила десетки, а може би и стотици маймуни ревачи. Във вторник на около една трета от територията на страната температурата достигна 45 градуса по Целзий.

More than 100 howler monkeys have dropped dead from trees in recent weeks in southern Mexico's tropical forests amid a nationwide drought and heat wave, with rescuers racing to give water to the threatened monkeys. https://t.co/naVb1GkSlM pic.twitter.com/kCpeIQouK9