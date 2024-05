Ники Минаж се появи в Манчестър за първи път след ареста за наркотици

Ники Минаж бе заснета в Манчестър, където рапърката е видяна за първи път, след като бе арестувана за притежание на наркотици.

В събота 41-годишната Минаж пътуваше към Манчестър за следващото си турне Pink Friday 2 Tour. Арестувана за притежание на "леки наркотици", Ники категорично отрече да носи каквито и да било наркотици в кадри, които сподели по време на Instagram Live на страницата си, но въпреки това ѝ беше казано, че независимо от това трябва да отиде в полицейския участък.

По време на Instagram Live Ники заяви, че ѝ е било казано да "се качи в полицейски микробус и да отиде в участъка без присъствието на адвокат".

На новите кадри от Манчестър рапърка изглежда оптимистично, след като беше освободена от ареста. Изглеждайки доволна, след като е била "освободена", Ники беше облечена в ярко розово пухено яке с емблеми на Fendi, ярко розова шапка с логото на Louis Vuitton и слънчеви очила в ски стил.

Споменава се, че Ники Минаж е прекарала между пет и шест часа в затворническа килия, след като е била арестувана в Нидерландия. Но изпълнителката е била бързо освободена и ѝ е било позволено "да продължи напред", според изявление, споделено снощи.

Това се случва, след като снощи беше публикувано изявление на Националния полицейски корпус, в което се посочва, че 41-годишна рапърка е била арестувана, след като се предполага, че се е опитала да пренесе леки наркотици - марихуана, от летище Схипхол в друга държава. В актуализирано съобщение от холандските органи на реда около 21:00 ч. се посочваше, че те са освободили "заподозряната и тя вече може да продължи напред".

Силите на реда добавиха пред информационната агенция PA, че Ники Минаж ще трябва да плати “глоба”, която ще бъде определена от прокуратурата. Арестът наложи и отлагането на концерта ѝ.

Малко след освобождаването си Ники наруши мълчанието си в X, известен преди като Twitter, като написа: "Благодаря на всички, които се молиха за мен днес. Нека Бог да покрие вас и всичко, което е свързано с вас. Бъдете благословени отвъд въображението си."

Thank you to everyone who prayed for me today. May God cover you & all that is connected to you. May you be blessed beyond your imagination.



Barbz, I’m @ the stock exchange hotel in #Manchester I arrived a little over an hour ago.

After sitting in a jail cell for 5-6 hours, my…