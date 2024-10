75-годишният Ози Озбърн призна, че отново употребява наркотици

Ози Озбърн призна, че се е върнал към старите си навици, по-конкретно към употребата на канабис.

В интервю за популярен подкаст 75-годишният фронтмен на метъл групата Black Sabbath сподели, че се изкушава и да се върне към по-силните наркотици, а като причина изтъкна, че те биха му помогнали по-леко да преминава през Паркинсона, с който бе диагностициран отдавна.

"Сега съм доста по-щастлив отколкото преди време. Понякога употребявам марихуана, разбира се, зад гърба на съпругата ми Шарън."

Ozzy Osbourne admits he is back on drugs as he 'struggles with health woes'- but is hiding it from his wife Sharon https://t.co/y94M0Hu1Ov pic.twitter.com/gCa7LAZXyA