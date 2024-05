Еминем се връща към най-емблематичните си моменти в новото ВИДЕО към Houdini

След участието си на драфта на NFL 2024 в Детройт през април, рап иконата Еминем изненада феновете си и обяви нов албум - The Death of Slim Shady (Coup de Grace). Днес е премиерата на първия сингъл, озаглавен „Houdini“, в който Еминем се опитва да сложи край на своето емблематично алтер его. Парчето е фалшиво криминално разследване на героя, популяризиран с албума The Slim Shady LP от 1999г.

В тийзър видео, излъчено във вторник, Еминем заяви пред илюзиониста Дейвид Блейн: „За последния си трик ще направя така, че кариерата ми да изчезне“. Този драматичен момент съдържа препратка към известния магьосник, който почина на 52-годишна възраст.

Самият рапър, чието истинско име е Маршъл Матърс, ще навърши 52 през октомври. Макар премиерната дата на албума The Death of Slim Shady (Coup de Grace) да не е обявена, той се очаква да излезе това лято.

Официалният видеоклип, режисиран от Рич Лий, напомня за хита на Еминем от 2002 г. „Without Me“. В клипа участват Dr. Dre, Snoop Dogg, Пийт Дейвидсън, комикът Шейн Гилс и самият Еминем, облечен отново в костюма на известния герой на DC и пръв помощник на Батман - Робин. Видеото включва и подражателите на Slim Shady, които се връщат към изпълнението на рапъра на MTV Video Music Awards през 2000 г.