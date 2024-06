Кание Уест отрече обвиненията в сексуален тормоз

Певецът Кание Уест не признава вината си относно заведения иск срещу него от бивша негова асистенткa, по-рано тази седмица, съобщи сайтът TMZ. Рапърът твърди, че всъщност тя е тази, която се е опитвала да го изнудва и му е пращала съобщения с неприлично съдържание.

„В отговор на тези безпочвени твърдения Кание ще заведе дело срещу г-жа Пишиота, която активно го преследва сексуално, за да си издейства работа и други материални облаги, а впоследствие започва и да го изнудва, когато авансите ѝ са отхвърлени“, каза адвокат на Кание Уест пред TMZ.

Адвокатът добави, че Лорън Пишиота е откраднала телефона на Кание в опит да унищожи доказателства, които биха противоречали на нейния разказ.

Версията на рапъра е съвсем различна. Лорън е уволнена, защото не е била квалифицирана и е искала необосновани суми в брой, включително и заплата от 4 млн. щатски долара. Освен това е имала „похотливо, разкрепостено поведение“.

Kanye West HITS BACK at Lauren Pisciotta over sexual harassment lawsuit: Rapper claims she 'pursued him sexually to coerce employment demanding a $4M salary' https://t.co/KHPrWlh6MC pic.twitter.com/tWWk2vxYiz