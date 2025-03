Бившата на Андрю Тейт го съди за насилие и заплахи, разкри детайли за травмиращата им връзка

Известният инфлуенсър и самопровъзгласил се „женомразец“ Андрю Тейт е в центъра на нов скандал, след като бившата му приятелка – моделът Бри Стърн, го обвини в тежко физическо насилие и отправяне на заплахи. Стърн разкрива, че по време на интимна среща в хотел „Бевърли Хилс“ на 11 март тази година, Тейт е упражнил грубо физическо насилие спрямо нея, стигайки дори до задушаване.

В откровен пост в Instagram, Бри споделя, че последните думи, които чула от него, са били: „Млъкни, никога няма да ми отвръщаш. Ти си моя собственост.“ Моделът допълва, че именно тази случка я накарала да осъзнае сериозността на ситуацията и да реши да напусне връзката окончателно.

„Осъзнах, че човек, който истински те обича, никога не би казал или направил подобни неща“, казва Стърн. Въпреки травмата, тя признава, че все още изпитва чувства към Тейт, като подозира, че може да страда от Стокхолмски синдром.

Стърн заведе съдебен иск срещу Андрю Тейт, обвинявайки го в насилие и тормоз. Според документите по делото, по време на сексуалния акт моделът неколкократно го помолила да спре, но той не се съобразил, докато тя почти не загубила съзнание. По-късно същата вечер Бри е заснела нараняванията си като доказателство.

