Бивша асистентка на Кание Уест го съди за сексуален тормоз и неправомерно уволнение, според съдебни документи, получени от Page Six.

В исковата молба Лорън Пишота споделя, че е започнала да работи с разкрепостения рапър през юли 2021 г., когато той се е подготвял да пусне модната си линия Yeezy.

Инфлуенсърката — която също така си е сътрудничила с Уест в няколко песни — е получила предложение за 1 милион долара за работата. Единственото условие било да бъде на разположение на изпълнителя 24 часа в денонощието, седем дни в седмицата — което тя приела.

В съдебния си иск Пишота подробно описва, че е печелила и допълнителни 1 милион долара от OnlyFans, докато 46-годишният Уест не я помолил да изтрие профила си през 2022 г.

В замяна Уест обещал да увеличи заплатата на модела до 2 милиона долара годишно, за да компенсира загубените доходи. Твърди се обаче, че той никога не е коригирал заплатата ѝ.

Твърди се, че малко след повишението ѝ рапърът започнал да ѝ изпраща вулгарни текстови съобщения.

Заедно с грубите съобщения се твърди, че той е споделял подробности за сексуални действия, които е искал да преживее, както и снимки и видеоклипове, на които той прави секс с други жени.

Твърди се, че Пишиота е получавала от Уест и интимни снимки на “настоящи и бивши” служители на Yeezy — както “мъже, така и жени”.

В съдебния иск Пишиота подробно описва множество други инциденти с певеца, които включват твърдения, че той мастурбирал, докато разговаряли по телефона, питал за размера на пениса на нейните гаджета и я принуждава “да си свали жилетката, докато е в офиса, защото според него “тя покривала твърде много.'”

През септември 2022 г. Пишота е повишена началник на няколко от компаниите на Уест и ѝ е предложена заплата от 4 млн. долара. Само месец по-късно обаче той я уволнява.

На Пишота са били предложени 3 млн. долара обезщетение при напускане, които според твърденията тя също не е получила.

