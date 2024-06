Амазонско племе се пристрасти към порното след като получи достъп до интернет

Изолирано амазонско племе научи за някои от недостатъците на използването на интернет.

Според ООН има над 476 милиона коренни жители, живеещи в 90 страни по света. Мнозина живеят изолиран живот далеч от останалия свят, но едно племе е все по-свързано с обществото, след като получи достъп до интернет.

През септември миналата година хората от Марубо, чиито колиби са разпръснати на стотици мили дълбоко в тропическите гори на Амазонка, получиха достъп до рутери на интернет доставчика Starlink, основан от Илон Мъск. И наличието на достъп до интернет определено е положително за племето, особено в извънредни ситуации. Например, в случай на ухапване от отровна змия, те вече могат бързо да потърсят помощ.

Племето вече използва интернет от месеци. Членовете му твърдят, че това е довело до спасяване на животи, предаде bTV.

