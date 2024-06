Bon Jovi празнуват 40 години на сцена с новия си албуm “Forever”

В началото на 80-те години, когато светът все още търси новия си музикален идол, Bon Jovi предлагат нещо уникално - смесица от рок, поп и хеви метъл, която звучи свежо и завладяващо. И до днес, след 40 години на сцена и многобройни турнета, Bon Jovi продължават да радват своите фенове с нови песни и незабравими концерти. Шестнайсетият им студиен албум “Forever” излиза днес, 7-ми юни, и дава пример за непреклонност и постоянство, за способността да преодолееш трудностите и да излезеш по-силен.

Снимка: ANIMATO MUSIC / UMG

“Forever” е албум на изпълнител, който има какво да празнува, но няма нужда да се доказва. В неотдавнашно интервю Jon Bon Jovi говори с голяма откровеност за изпитанията, пред които е изправен с гласа си, за операцията на гласните струни и за това, че все още не знае дали е готов да направи финален поклон пред феновете си. Проектът с 12 песни е записан за седем седмици, а синглите “Legendary“ и “Living Proof“ само за два дни. “Forever” е изпълнен с радост и дори е поглед към миналото. “Living Proof” е родословие на Jovi, като е върнат характерният ефект на говорещата кутия, който прави “Livin' On A Prayer” толкова лесно разпознаваема. “The People's House” емоционално повтаря “Keep The Faith”, а великолепната “Waves” напомня на соловия хит на Jon – “Blaze Of Glory”. Много говори това, че Jon избира да завърши албума с “Hollow Man” - мрачно парче, което е намигване към суровата “Nebraska” на неговия герой Bruce Springsteen. Tежката “Living Proof“ се отличава с един от най-силните припеви на групата от години насам.

С първия си албум, озаглавен просто "Bon Jovi", групата прави стъпка към световната сцена, но истинският им пробив идва с "Slippery When Wet" през 1986 година. Песни като "You Give Love a Bad Name" и "Livin' on a Prayer" стават химни на цяло поколение, изкачвайки бандата на върха на музикалните класации и в сърцата на милиони фенове. След този феноменален успех, Bon Jovi не спрират. Проектите "New Jersey" и "Keep the Faith" установяват позицията им като една от най-успешните рок-групи в света. Въпреки промените в музикалните тенденции през 90-те години, групата успява да се адаптира и да запази своята уникалност, издавайки хитове като "Always" и "It's My Life".

Техният дух остава млад, а музиката им – вечно актуална. Историята на Bon Jovi е пример за всички, които и искат да превърнат своите мечти в реалност, доказвайки, че с труд и много рок-н-рол, всичко е възможно.

Новият студиен албум на Bon Jovi излиза и се разпространява на българския музикален пазар от Анимато Мюзик и Universal Music Group, с медийната подкрепа на радио Z-Rock, радио FM+ и радио Melody.