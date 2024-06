Източник каза пред “Entertainment Tonight” , че Джей Ло и Бен Афлек "не живеят заедно" но “все още не са официално разделени.”

“В този момент те просто се занимават със собствените си неща”, каза още източникът и допълни: “Те започнаха връзката си много оптимистично и смятаха, че нещата могат да се променят, но очевидно не са.”

През уикенда множество издания съобщиха, че двойката е обявила за продажба своето имение в Бевърли Хилс, Калифорния за 60 милиона долара — само една година след закупуването на имота.

