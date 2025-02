Дженифър Лопес и Бен Афлек официално са разведени и необвързани

След бурен романс и двегодишен брак, Дженифър Лопес и Бен Афлек официално сложиха край на връзката си.

Съдия от Върховния съд на Лос Анджелис одобри споразумението им за развод на 6 януари и обяви, че то ще влезе в сила на 21 февруари. Решението бе финализирано, след като изискваните от законите на Калифорния шест месеца от подаването на молбата за развод изтекоха. Лопес подаде документите през август 2024 г., а според съдебния запис двамата са постигнали споразумение чрез медиация още през септември, избягвайки продължителна съдебна битка, каквато често виждаме при звездните двойки.

