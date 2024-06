Дания изтегли от пазара инстантни корейски нудли, защото са твърде пикантни

Дания изтегля няколко пикантни продукта с инстантен рамен на южнокорейската компания Samyang, като твърди, че съдържанието на капсаицин в тях може да отрови потребителите.



Изтеглят се три огнени вкуса от линията за инстантните нудълс на Samyang: Buldak 3x Spicy & Hot Chicken, 2x Spicy & Hot Chicken и Hot Chicken Stew/



Датската агенция по храните публикува изтеглянето и предупреждението във вторник, като призова потребителите да се откажат от продукта, който присъства и в българските магазини.

Но производителят Samyang твърди, че няма проблем с качеството на храната.



„Разбираме, че датският орган по храните е изтеглил продуктите не поради проблем в качеството им, а защото са били твърде пикантни“, се казва в изявление.

"Продуктите се изнасят в световен мащаб. Но това е първият път, в който те са изтеглени от пазара по горепосочената причина."

Denmark recalled several instant ramen noodle products of the South Korean company Samyang, as its spice levels were deemed "so high" that they can allegedly "poison" consumers.



Click on the photo for the full story.https://t.co/ubDPeReswo