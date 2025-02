Полиция спря импровизиран уличен концерт на Ед Шийрън в Индия (ВИДЕО)

Ед Шийрън се обърна към своите фенове, след като полицията в Индия прекъсна изненадващ уличен концерт, който певецът изнесе пред тълпа от зрители.

След като видеозаписи от фенове се появиха в социалните мрежи, показващи случилото се на 9 февруари, 33-годишният изпълнител на хита "Shivers" публикува съобщение в своите Instagram Stories, за да обясни ситуацията и да увери феновете си, че всичко е наред.

"Имахме разрешение за уличното изпълнение, затова свирехме точно на това място. Всичко беше планирано предварително, не беше импровизирана поява," написа Шийрън. "Всичко е наред," добави той. "Ще се видим на шоуто довечера х."

- Ed Sheeran took up the streets to surprise everyone in Church street, Bengaluru.



- But a police officer just walked up, pulled the plug, and ended up surprising Ed Sheeran instead.



India is not for beginners-level infinity. 😭🤣



pic.twitter.com/KlUQ8sfsV9