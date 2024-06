Изкуствен интелект лекува котки в Япония

Собствениците на котки в Япония вече масово се осланят на CatsMe! - приложение за смартфони, управлявано от изкуствен интелект, което определя дали котката изпитва болка, съобщава Ройтерс, цитирана от БТА.

Това намалява силно догадките дали е належащо да се предприеме стресиращото за домашния любимец пътуване до ветеринарния лекар.

В Япония домашните любимци имат изключителна роля поради застаряващото население и намаляващата раждаемост. Японската асоциация за храни за домашни любимци изчислява, че през миналата година в страната е имало почти 16 милиона домашни котки и кучета, което е повече от броя на децата под 15 години.

Japan's beloved cats get healthcare help from AI https://t.co/fxTPhm83EJ pic.twitter.com/GwJgQda9mK