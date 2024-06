Дъщерите на Тони Бенет съдят брат си заради наследство

Двете дъщери на Тони Бенет съдят брат си, като твърдят, че той е управлявал неправилно активите на баща им и не е разкрил част от тях в ролята си на попечител на имуществото на покойния певец, съобщи Асошиейтед прес, цитирана от БТА.

Искът, подаден в Ню Йорк от Антония и Йохана Бенет, обвинява Д'Андреа "Дани" Бенет, че не е отчел всички приходи от тазгодишната продажба на каталога на баща им и някои права върху снимки на фирмата за разработване на марки "Иконокласт".

