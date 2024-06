Рядък феномен: Слоница в Тайланд роди близнаци - момче и момиче (СНИМКИ+ВИДЕО)

Гледачите на 36-годишната слоница Чамчури знаеха, че тя е бременна и бяха развълнувани, когато тя роди мъжко слонче. След това, докато почиствали майката след раждането, чули силен удар и останали шокирани от гледката, че е родила още едно бебе - женско.

Второто слонче на Чамчури се появило 18 минути след първото на 7 юни, съобщи Асошиейтед прес, а пристигането ѝ изненадало дори майката. Изненадващото второ раждане е накарало Чамчури да изпадне в паника и че е трябвало да бъде задържана, за да не стъпи на новороденото.

Един от гледачите, 31-годишният Чарин Сомуанг, бил ранен, опитвайки се да овладее големия слон. Специалистът се оказал със счупен крак, но казва, че „е толкова щастлив, че не усещам болката“. Едва по-късно в болницата осъзнал степента на нараняването.

„Нормално е новата майка винаги да се опитва да рита или блъска бебето", обяснява той. "...Страхувах се, че тя може да нарани сериозно малкото слонче, затова се насочих напред и се опитах да блокирам майката от по-малкото."

Иън Дъглас-Хамилтън, основателят на Save the Elephants, заяви, че близнаците са „рядко срещани в популациите на слонове“. А двойката близнаци от мъжко и женско са още по-редки.

„Те формират само около 1% от ражданията," каза Дъглас-Хамилтън. "Доста често майките нямат достатъчно мляко, за да поддържат две малки."

Мъжкото слонче тежи около 60 килограма, а сестра му е малко по-малка - близо 55 кг., и те трябва да използват столче, за да могат да стигнат до майка си, за да се нахранят, предава BBC. Все още не е ясно как се казват бебетата, но традицията в Тайланд повелява те да бъдат кръстени седем дни след раждането.

Служителите на двореца на слоновете в Аютая и Royal Kraal публикуват изображения и видеоклипове на семейството на слоновете всеки ден от раждането им.

„След като издърпахме второто слонче далеч от майката, бебето се изправи. Всички аплодирахме, защото това е чудо," каза ветеринарен лекар пред BBC. "Винаги сме искали да видим близнаци слонове, но не всеки може да види това, защото не се случва често."

