Близнаците на Джоли и Пит - копия на родителите си (СНИМКА)

Нокс и Вивиен Джоли Пит изглеждат точно като родителите си.

16-годишните близнаци на Брад Пит и Анджелина Джоли са много близки, въпреки че имаха някои различия, докато растяха под светлината на прожекторите. Наскоро двамата бяха забелязани заедно в Лос Анджелис, където прекарваха време в ежедневни задачи, демонстрирайки непринудената си връзка, пише Hola.

По време на рядко излизане в квартала Лос Фелиз, близнаците посетиха магазин за хранителни стоки, облечени в удобни ежедневни дрехи. Нокс бе облечен със сиви къси панталони, зелена тениска и бели маратонки, докато Вивиен носеше светли дънки, сив суичър и черни маратонки. Двамата бяха заснети в непринуден разговор, разхождайки се и избирайки продукти.

Нокс и Вивиен споделят силна връзка с майка си, като често я придружават на важни събития. Наскоро Нокс беше до Анджелина на наградите на губернатора през 2024 г., където двамата минаха по червения килим. Младият мъж впечатли в елегантен черен смокинг, докато Анджелина блестеше в златна рокля, съчетана с диамантени аксесоари.

Angelina Jolie’s son Knox, 16, looks just like dad Brad Pitt in rare red carpet outing https://t.co/MkcHZO1xdC pic.twitter.com/sIltJFBURK

Вивиен също не изостава, когато става дума за значими моменти с майка си. Двете работиха заедно по постановката на Бродуей „The Outsiders“ и присъстваха на 77-те награди „Тони“. На червения килим демонстрираха стил и класа с координирани визии – Анджелина в синя кадифена рокля, а Вивиен в син смокинг, подчертавайки индивидуалния си стил.

Angelina Jolie walks the Tony Awards red carpet with her daughter, Vivienne Jolie-Pitt. The duo worked on the Tony-nominated musical, "The Outsiders." pic.twitter.com/IlBZJUYGJ2