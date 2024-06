Откриха най-старото вино в света в римска гробница

Учени идентифицираха най-старото вино в света - бяло вино, открито в древноримска гробница на около две хиляди години в южната част на Испания, съобщи ДПА.

Виното е открито през 2019 г. в древноримски мавзолей край гр. Кармона, недалеч от Севиля. Смята се, че е това е фамилна гробница на обитатели на древноримския град Кармо. В нея са положени шест урни с човешки останки, както и няколко предмета, посочват изследователи от университета на Кордоба и местната археологическа служба. Те са се натъкнали на "изключителна и неочаквана" находка - останки на мъж, потопени в червеникава течност в запечатана стъклена погребална урна. Анализът на минералния профил на течността и наличието в нея на някои характерни полифеноли, биомаркери, налични във всяко вино, е довел до идентифицирането на течността като бяло вино, пишат авторите на изследването в специализираното издание Journal of Archaeological Science, цитирани от БТА.

