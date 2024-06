На фона на нестихващи политически борби у нас и избори, които сякаш ни чакат зад всеки ъгъл, виждаме, че във Великобритания тази есен ще се проведат редовни такива, които обаче ще бъдат белязани с нещо, което ще е прецедент в световната история, отбелязва Дарик.



Стив Ендакот, човекът зад изкуствения интелект (AI), е предприемач от Южна Англия, който иска неговият аватар да влезе в Камарата на общините като депутат от избирателния район Брайтън Павилион.

„Създавам собствена партия, след като се разочаровах от това колко много другите са извън контакт с населението на Обединеното кралство“, казва Ендакот в публикация в LinkedIn.



На уебсайта на специалната кампания на AI Steve той пита потребителите дали искат да се присъединят към екип от „създатели“, които ще му помогнат да създаде нови политики. Потенциалните гласоподаватели ще направят това, ако кликнат върху опцията „Говорете с AI Steve“, след което трябва да попълнят лична информация, за да могат да взаимодействат с бота.

