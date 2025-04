Ким Кардашиян влиза в ново амплоа - на комедийна звезда

Ким Кардашиян разкри в Instagram, че скоро ще видим дългоочаквания ѝ комедиен проект „Group Chat“. Според Deadline, предаването – продуцирано в сътрудничество с платформата Hulu – ще проследява живота на пет успешни жени на четиридесет, които маневрират из предизвикателствата на Холивуд.

44-годишната риалити звезда и бизнесдама също така ще изпълнява една от главните роли в сериала, който все още няма потвърдена премиерна дата. До Ким ще застане близката ѝ приятелка Ла Ла Антъни, както и още три имена, които не са официално обявени.

Макар че мнозина асоциират Ким Кардашиян най-вече с риалити предаването „Keeping Up with the Kardashians“ и мултимилионните ѝ козметични и модни проекти, тя има и опит в киното и телевизия извън риалити жанра.

През 2008 г. Ким прави дебюта си в киното в комедийния филм „Disaster Movie“, а по-късно има епизодична роля в „CSI: NY“. Показвала се е също в сериали като „2 Broke Girls“ и „How I Met Your Mother“ със специални гост участия като себе си.

Освен това, тя неведнъж е демонстрирала чувството си за хумор – Ким е била водеща и гост в различни предавания, включително емблематичното шоу „Saturday Night Live“ през 2021 г., когато не се посвени да използва своя живот, както и на семейството си Кардашиян-Дженър в някои от шегите и пародиите.

През 2021 г. Ким озвучи пудела Долорес в анимационния филм „PAW Patrol: The Movie“, добавяйки и озвучаването към автобиографията си.

Ким Кардашиян направи първите си стъпки като сериозна актриса в хорър сериала на Раян Мърфи "Зловеща семейна история", което изведе актьорските ѝ умения в съвсем различен жанр.

Сега със „Group Chat“, където ще бъде и изпълнителен продуцент, Ким надгражда опита си в развлекателната индустрия, влизайки още по-уверено в комедийния жанр.

Кения Барис, създателят на хитовия ситком „Black-ish“, също влиза в списъка на изпълнителните продуценти. Основната идея на „Group Chat“ е да покаже какво наистина се крие зад блясъка и известността, давайки поглед към виртуалния „групов чат“ на звездите, където те споделят детайли от ежедневието си.