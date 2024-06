Присъствието на майки и баби удължава живота

Учени от университета Корнел откриха нов фактор за дълголетието на животните и хората. Според проучване, публикувано в списание Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS), то се влияе от присъствието на майки и баби.

Изследователите разработили универсален математически модел, демонстриращ връзката между оцеляването на майката и годността на потомството, както и дълголетието на вида. Моделът е допълнен от данни от за оцеляването на майката и годността на потомството, позволявайки прогнози за това как грижите на майката влияят върху развитието на продължителността на живота.

Резултатите от изследването показват, че при животни, при които майчините грижи играят решаваща роля за оцеляването на потомството, еволюцията протича в посока увеличаване на продължителността на живота и намаляване на честотата на размножаване. Примери за такива видове включват не само примати, но и хиени, китове и слонове. Това подчертава общ модел сред бозайниците.

Проучването разширява хипотезата майка-баба, която се основава на наблюдения на човешки популации през 18-ти и 19-ти век. Тази теория гласи, че потомството има по-голям шанс за оцеляване, ако има майки и баби в живота си. Новият модел взема предвид повече аспекти, които влияят върху годността на потомството, като оцеляването на майката от отбиването до пубертета.