Първият папа със социални мрежи: Най-запомнящите се кадри с Франциск

Днес светът се прощава със светия отец Франциск. Лидери от цял свят се събират, за да отдадат последна почит към папа. Папа, който влезе в 21 век и започна реформа в църквата. Той е и първият римокатолически глава, който беше част от социалните мрежи, за да е по-близо до хората.

Спомняте ли си, когато жена хвана папа Франциск за ръката и отказа да го пусне, а той загуби търпение и отхвърли ръката на жената, за да се освободи от хватката ѝ. Видеото набра огромна популярност в социалните мрежи, а папата се извини за действията си, припомня NOVA.

Любовта ни прави търпеливи. Толкова много пъти губим търпение, дори аз, и се извинявам за вчерашния лош пример, каза той.

Франциск се срещна и с мъж облечен като Спайдърмен, който му подари маската си, по време на седмична аудиенция. Това е Матия Вилардита, който развеселява благотворително болни деца преоблечен като супергерой.

Веднъж папата се пошегува за болното си коляно, като сподели, че има нужда от малко текила, а един от присъстващите на аудиенцията му отвръща, че би му донесъл бутилка, ако отиде до Санта Мария.



Заради любовта си към футбола получи фланелка с номер 10 на аржентинския национален футболен отбор от Диего Марадона.

Франциск беше папата на децата. Той смяташе, че те са радостта на обществото.Той прегръщаше и благославяше болните деца. Като 8-годишния Доминик, който страда от церебрална парализа.

Той се помоли за край на пандемията от COVID-19 на фона на празния площад пред базиликата „Свети Петър”. Както и за мир в Украйна.

