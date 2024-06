Тейлър Суифт с кралско селфи в Лондон (СНИМКИ)

В публикации в социалните мрежи, дворецът Кенсингтън публикува снимка на кралското трио с певицата зад кулисите преди концерта.

Тейлър Суифт си направи перфектно кралско селфи преди концерта си на Уембли - позира с принца на Уелс и двама млади музикални фенове - принц Джордж и принцеса Шарлот, съобщи Би Би Си, предава БГНЕС.

В публикации в социалните мрежи, дворецът Кенсингтън публикува снимка на кралското трио с певицата зад кулисите преди концерта.

"Благодаря ти, Тейлър Суифт, за страхотната вечер!" - гласеше надписът.

Thank you @taylorswift13 for a great evening! #LondonTSTheErastour pic.twitter.com/NFSi8hAl1o