Гаджето на Тейлър Суифт - Травис Келси се появи на сцената по време на концерт в Лондон (ВИДЕО)

Тейлър Суифт и Травис Келси се появиха заедно на сцената за първи път по време на неделното ѝ шоу от турнето The Eras Tour в Лондон.

След излизането на албума "The Tortured Poets Department," Суифт добави нов сегмент към своя сет, в който след приключването на песента "The Smallest Man Who Ever Lived," тя изпълнява безмълвен пантомимен скеч със своите танцьори, за да премине към песента "I Can Do It with a Broken Heart."

В скеча Суифт е вдигната и пренесена на диван от танцьорите си, където неохотно сменя костюмите си с тяхна помощ, които също я подтикват да се представи, преди да започне песента.

В неделя, за изненада на феновете, Травис Келси беше този, който застана на сцената редом до любимата си и я пренесе до дивана, след което играеше заедно с танцьорите, докато тя сменяше тоалетите си.

Футболистът от The Chiefs носеше черен смокинг, цилиндър и фрак, за да се съчетае с другите мъже танцьори на сцената.

Келси беше на всеки концерт през вечерите, в които Суифт изпълняваше парчетата си в Лондон, като пееше и танцуваше заедно с други знаменитости във ВИП зоната, сред които Том Круз, Мила Кунис и Аштън Къчър, както и Хю Грант.

Нови известни лица се появиха в секцията тази вечер, включително сър Пол Маккартни, Бон Джоуви и звездите от "Fleabag" Андрю Скот и Фийби Уолър-Бридж.

Следващата спирка от турнето на Тейлър Суифт е в Дъблин на стадион "Авива" на 28 юни.