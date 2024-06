Бен Афлек свали брачната си халка, докато Джей Ло е в Париж (СНИМКИ)

Актьорът Бен Афлек беше забелязан без брачната си халка през последните дни, което е изключително лош знак за брака му с Дженифър Лопес. Изглежда звездите вече са сложили края на краткото си взаимоотношение, което беше подновено 20 години след като се разделиха през 2004 г.

51-годишният носител на "Оскар" беше заснет на обяд с 18-годишната си дъщеря Вайълет в Лос Анджелис, докато през това време Джей Ло е в Париж за седмицата на модата, отбелязва Телеграф.

Преди това певицата беше забелязана сама на ваканция в Италия, където се забавляваше на яхта с приятели. Изпълнителката беше заснета от папараци да купонясва в Позитано, като свидетели твърдяха, че певицата, която отмени турнето си, за да прекара време със семейството си, изглежда „в страхотно настроение“.

