Бившата съпруга на Илон Мъск се омъжи за звезда от "Наистина любов"

Двукратната бивша съпруга на Илон Мъск Талула Райли вече е омъжена за актьора Томас Броди-Сангстър.

Английската актриса и звездата от "Наистина любов" си казаха "Да" пред семейството и приятелите си в църквата "Сейнт Джордж" в Англия в събота.

Младоженците бяха усмихнати, докато вървяха ръка за ръка пред олтара, докато гостите хвърляха листенца от цветя по тях.

38-годишната Райли облече елегантна рокля и воал до земята за специалния ден, оформяйки русите си кичури в свободен кок с лек блясък.

Що се отнася до Броуди-Сангстър, той носеше топ в цвят шампанско, жилетка на цветя, синьо сако и сиви панталони на райета, пише vesti.bg.

Thomas Brodie-Sangster (‘Game of Thrones’) and Talulah Riley (‘Westworld’) have married. pic.twitter.com/0tdSJXRBCj