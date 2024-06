Вокалистът на Crazy Town е открит мъртъв в дома си

Shifty Shellshock, вокалистът на Crazy Town, почина на 49 години. Shellshock, чието име е Сет Бинзер, е починал на 24 юни, според съдебен лекар в Лос Анджелис, пише Newsweek.

Певецът е намерен в дома си, но на този етап няма информация за причината за смъртта.

Бинзер отдавна се бори със злоупотребата с наркотици и се появява в различни риалити предавания, за да се пребори със зависимостта си, включително Celebrity Rehab 1 и 2 и Sober House 1 и 2.

Той също имаше многократни сблъсъци със закона, включително беше осъден на три години условно през 2012 г. за побой и притежание на кокаин.

Shellshock стана известен в началото на 2000 г. с Crazy Town, чийто най-голям хит беше "Butterfly" който достигна номер едно в музикалните класации по света, включително Billboard Hot 100.

