Откритие: Синдромът на Даун е съществувал още при неандерталците

Сред малка група неандерталци на територията на сегашна Източна Испания е живяло шестгодишно дете със синдром на Даун. За това археолозите съдят по запазени черти във вътрешното ухо на фосил, които са показателни за това генетично състояние, предаде Ройтерс.

Фосилът, открит в археологическия обект Кова Негра в провинция Валенсия, близо до град Ксатива, не само представлява най-ранното известно доказателство за синдрома на Даун, но според учените то е показателно, че тези близки братовчеди на нашия вид са проявявали състрадание, пише БТА.

Въпреки че изследователите не могат да бъдат сигурни дали това е било момиче или момче, те нарекоха неандерталското дете "Тина".

Фосилът, запазил пълната анатомия на вътрешното ухо, е изкопан през 1989 г., но значението му е признато едва неотдавна. Това е фрагмент от една от двете слепоочни кости, които спомагат за оформянето на страните и основата на черепа, защитават мозъка и обграждат ушния канал.

Комбинацията от аномалии на вътрешното ухо на Тина е известна само при хора със синдрома на Даун.

"Патологията, от която е страдал този човек, е довела до силно инвалидизиращи симптоми, като пълна глухота, тежки пристъпи на световъртеж и невъзможност за поддържане на равновесие", казва палеоантропологът Мерседес Конде-Валверде от Университета на Алкала в Испания, водещ автор на изследването, публикувано в списание Science Advances.

