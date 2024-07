Бракът на Дженифър Лопес и Бен Афлек приключил още през март

Дженифър Лопес и Бен Афлек са се опитали да оправят отношенията си, но бракът на двойката е приключил от месеци.

Според източници те са разделени от март, но Афлек е „много привързан към Дженифър“.

Слуховете за раздялата на двойката се появиха през май, след като Афлек забележимо отсъстваше до Джей Ло на големи събития на червения килим - като Met Gala, на която тя беше съпредседател тази година.

Jennifer Lopez and Ben Affleck’s marriage has been ‘over for months’: source https://t.co/ABjuIq5CqC pic.twitter.com/2yVzMgCQft

Той също така не я придружи на премиерата на новия ѝ филм за Netflix "Атлас".

По-късно Лопес отмени турнето си „This Is Me…Live“, за да си вземе почивка, „за да бъде с децата, семейството и близките си приятели“.

„Аз съм напълно отчаяна и опустошена от това, че ви разочаровах“, каза тя на феновете си в своя бюлетин „On the JLo“.

„Моля, знайте, че не бих направила това, ако не чувствах, че е абсолютно необходимо“, добави тя, обещавайки да се реваншира на феновете си.

Jennifer Lopez and Ben Affleck's marriage has been 'over for months'... amid claims the couple are 'on the edge of divorce' https://t.co/ESjukdbmsk