Дженифър Лопес прекали с филтрите и фотошопа, показа се с неузнаваемо лице (СНИМКА)

Дженифър Лопес е известна с грижата, която полага за тялото си чрез строга диета, специална козметика и тренировъчен режим. Именно затова, освен с успешната си кариера като актриса и певица, тя е призната и като модна икона.

Изглежда обаче, че Джей Ло води невъзможна битка с времето, тъй като на 55 години изглежда толкова млада и красива, че не прилича на жена на тази възраст, а по-скоро на 30-годишна. Въпреки това, някои потребители в социалните мрежи я критикуват, защото не вярват, че може да изглежда толкова млада и смятат, че последните ѝ снимки в Инстаграм са обработени с прекалено много филтри, които прикриват истинското ѝ лице.

Когато снимките ѝ се появяват в други източници, тя изглежда естествено, с бръчки, характерни за възрастта.

В последната си публикация в Инстаграм Джей Ло носи плисирана минипола, сако и дълги ботуши, изглеждайки зашеметяващо с напълно гладко лице, по-плътни устни и по-големи очи.

Това предизвика много критики, тъй като потребителите твърдят, че е прекалила с филтрите до степен, в която вече не прилича на истинската Дженифър Лопес – нещо, което често се случва със знаменитости, отказващи да приемат битката с времето.

"Поредната, която си промени лицето", "вече дори не прилича на себе си, колко тъжни са тези жени", "не прилича на Джей Ло, винаги прекалява с филтрите", "вече е правила толкова процедури и прекали с филтрите", "тъжно е, че тези жени винаги искат да се променят и не се приемат такива, каквито са" – това са само част от критиките.

Това не е първият път, когато пуерториканската певица е обвинена в прекомерна употреба на филтри. Преди време, при появата ѝ на бала на МЕТ, фотографите уловиха естествените ѝ бръчки и тя изглеждаше съвсем различно от това, което се опитва да показва в социалните мрежи, което предизвика сериозни спорове за начина, по който обработва снимките си в официалните си профили, написаха от woman.bg.

Jlo's real skin texture without filters and photo editing at the MET 2024. Jennifer Lopez does not look the same as her insta in real life. #JloUnfiltered pic.twitter.com/NrG0pwhwSl