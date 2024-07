Марго Роби е бременна с първо си дете (СНИМКИ)

Марго Роби е бременна!

Много източници потвърдиха, че 34-годишната звезда от "Барби" и съпругът ѝ Том Акерли очакват първото си дете.

Роби и Акерли, който също е на 34 години, се срещат за първи път през 2013 г. на снимачната площадка на драмата от Втората световна война "Френска сюита", където той е асистент-режисьор, а тя е пред камерата.

