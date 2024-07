Вижте отвътре двореца на Путин за 100 млрд. рубли (ВИДЕО)

Полилей за 50 милиона рубли, които се равняват на почти 100 000 лв., заседателна маса, в която само един стол струва 220 000 рубли (или около 4440 лв.). По стените - репродукции на стари руски картини, които показват исторически битки от Наполеоново време. Това е само част от интериора на една-единствена стая от безбройните помещения в т.нар. дворец на Путин. Имението за 100 млрд. рубли се намира на източния бряг на Черно море край курортния град Геленджик в Русия, пише NOVA.

There have been claims that Putin owns a palace worth $1.4 billion on the Black Sea pic.twitter.com/89TqP48Kkw — Historic Vids (@historyinmemes) March 24, 2024

Екипът на покойния Алексей Навални и разследващият сайт "Проект" успяха да покажат как изглежда този мегаломански палат отвътре стая по стая - от спалнята на "владетеля", през личния му вътрешен параклис, до сауната, криокамерата и "вертикалния душ" в тоалетната.

Повече от 3 години след като Навални разкри връзката на руския президент със собствеността на двореца, а милиардерът Аркадий Ротенберг се обяви за притежател на имота, ремонтът в Геленджик вече е завършен, а мебелите и уредите са доставени и монтирани. Нищо от твърденията на Ротенберг за намерението му да открие "апартхотел" в сградата не е вярно. Разположението на стаите и интериорът им показват, че това е лична резиденция, поръчана за нуждите на един конкретен човек. Дори бюрото в работния кабинет на бъдещия му обитател има същата система с телефонни пултове, каквато е инсталирана в кабинета на Владимир Путин в Кремъл.

Това, което прави впечатление, е, че почти цялата техника е доставена от западни производители, с редки изключения на доставки от страни като Сърбия, например. Основният доставчик на строителните материали като гипсокартонени листове и шпакловка е германски. Луксозните мебели са от ексклузивни италиански марки. Машините в спортните зали и водните системи в баните са от американски или италиански производители. Всеки от доставените артикули е от най-високия ценови клас. Най-скъпите осветителни елементи са полилеите и настолните лампи от френски, италиански и британски компании. Всеки от кристалните полилеи струва по 48 млн. рубли.

'Putin's Palace' pole-dancing room refashioned into a church.



Putin has revamped his £1 billion clifftop palace, getting rid of his pole-dancing boudoir and installing a church with a 'throne' for his personal use.



The Russian dictator’s notorious striptease stage and… pic.twitter.com/qngs8irFNI — Yasmina (@yasminalombaert) May 8, 2024

"Проект" отправя запитвания до най-големите доставчици на материали за двореца на Путин. Сайтът получава отговор само от една фирма - "от началото на войната компанията е съкратила рязко своята активност в Русия", вече не се занимава с продажби в страната, но не може да спре евентуални покупки на продукцията ѝ през трети страни. Друга пък стана обект на журналистическо разследване на германската телевизия ARD, в което се разкрива, че строителната компания е участвала в доставки за руското Министерство на отбраната при "възстановяването" на унищожения окупиран град Мариупол. Оправданието било сходно - не продаваме директно на потребители в Русия, не отговаряме за действията на търговците, които внасят продуктите ни в страната.

Това, което най-много впечатлява разследващите журналисти, е появата на църква с трон в двореца. Тя се появила на мястото на една от стаите, които по първоначалния план трябвало да бъдат зали за стриптийз и игри. Олтарът на параклиса се оказал с нетипичен набор от икони, посочват от ФБК и "Проект". В средата е изобразен Исус Христос, вдясно от него - Богородица с Младенеца, но от лявата страна е поставена икона на светия княз Владимир, кръстителят на Киевска Рус. Обикновено на тази позиция се изобразява светецът покровител на човека, който е платил за построяването на църквата.

"Това, че Путин не просто се асоциира с княз Владимир, а вече се смята за негово превъплъщение, не провокира съмнения. Той организира паметни мероприятия в чест на княза, кръщава подводници с неговото име, а президентският фонд отделя десетки милиони рубли за "етно-опера" за княз Владимир с певеца Shaman в главната роля", напомнят от ФБК, и цитират думи на руския патриарх Кирил, който обявява, че "не е случайно", че Путин носи името на този светец. В църквата е поставен и трон, какъвто се полага или на високопоставен църковен ръководител, а навремето - за монарха. Свещеникът, с когото "Проект" разговаря, коментира, че вероятно благодетелят на този храм "има доста висока представа за себе си и своята значимост", за да си поръча "царски стол".

Last but not least, the man hundreds of thousand of Russian are mindlessly dying and killing innocent people for, the defender of simplicity and traditional values himself, Vladimir Putin, proud owner of (at least one) $1.400.000.000, 200.000 sq. feet, marble palace. pic.twitter.com/lXfsPvyFGW — Daractenus (@Daractenus) June 26, 2024

Първото разследване на екипа на Навални за имението беше публикувано в началото на 2021, малко след като самият той се върна в Москва и беше хвърлен в затвора. Дворец на Путин и прилежащата му територия са огромно имение от 7000 хектара, "най-секретният и охраняван обект в Русия, без преувеличение", както го описват хората от екипа на Фонда за борба с корупцията. "Това не е провинциална вила, не е дача, не е резиденция. Това е цял град, дори кралство. Той е заобиколен от непристъпни огради, собствено пристанище, собствена охрана, църква, пропускателен режим, затворено въздушно пространство и дори собствен граничен пункт. Това е истинска самостоятелна държава на територията на Русия. И в тази държава има само един несменяем цар - Путин", пишат те.

Ремонтът му се наложи заради грешки в проектирането, които са довели до проблеми с вентилационната система и протичане на тавана.