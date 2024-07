„Дяволът носи Прада“ ще има продължение

"Дисни“ работи по продължение на „Дяволът носи Прада“, съобщава Variety.

Все още няма яснота дали оригиналният актьорски състав ще се събере отново заедно на екран, но новият сюжет го предвижда.

Хитовата продукция от 2006 г. бе с участието на Мерил Стрийп като леденостудената и крайно взискателна редакторка на модно списание Миранда Прийстли, и Емили Блънт и Ан Хатауей като нейните асистентки.

