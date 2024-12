Продължението на "Злосторница" ще излезе през ноември 2025 г.

Втората част на хитовия мюзикъл "Злосторница" (Wicked), режисирана от Джон М. Чу и досега известна като Wicked Part 2, вече носи заглавието "Злосторница: Завинаги" (Wicked: For Good). Промяната е вдъхновена от емблематичната песен и дует между Елфаба (Синтия Ериво) и Глинда (Ариана Гранде), в който двете героини пеят за това как сложните им отношения завинаги са променили живота им. Премиерата на филма е насрочена за 21 ноември 2025 г.

Ариана Гранде, Синтия Ериво и режисьорът Джон М. Чу обявиха новото заглавие с кратко видео в Instagram, което моментално привлече вниманието на феновете.

Междувременно първата част на "Злосторница", продуцирана от Universal, продължава да жъне огромен успех и вече надмина 500 милиона долара приходи в световния боксофис. През изминалия уикенд филмът добави още 22,5 милиона на вътрешния пазар и 21,5 милиона от 81 международни пазара. Общите приходи на първата част в глобален мащаб вече възлизат на 525 милиона долара.

И двата филма са адаптации на романа от 1995 г. на Грегъри Магуайър Wicked: The Life and Times of the Wicked Witch of the West, който разказва предисторията на Злата вещица от Запад и нейното някогашно приятелство с Глинда, Добрата. Оригиналната театрална версия на Злосторница, с музика на Стивън Шварц, дебютира на Бродуей през 2003 г. и се превърна в световен феномен с изпълненията на Кристин Ченоует и Идина Мензел.

Сценариите за филмите са дело на Уини Холцман, която е автор на оригиналната бродуейска книга, и Дейна Фокс, известна със сценария на Круела. Продуцент на двата проекта е Марк Плат.

"Злосторница" се утвърди като най-касовия филм, базиран на бродуейски мюзикъл, в историята на вътрешния боксофис. Освен това лентата постави рекорд за най-голям откриващ уикенд както на местния, така и на световния пазар за филм по бродуейско шоу. И това са само част от впечатляващите постижения на продукцията.

Ариана Гранде и Синтия Ериво, които изиграват двете централни роли, бяха номинирани за Златен глобус за изпълненията си в първата част.

В "Злосторница: Завинаги" зрителите ще видят завръщането на незабравимия розово-зелен тандем на Глинда и Елфаба. Джонатан Бейли ще се завърне в ролята на Фиеро, Мариса Боде ще изиграе Несароза, Итън Слейтър ще се въплъти в Бо, а Джеф Голдблум отново ще изгрее като Великия магьосник от Оз.