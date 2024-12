След загуба на зрението си: Елтън Джон не може да гледа собствения си мюзикъл

Елтън Джон разкри по време на тържествено представяне на новия си мюзикъл „Дяволът носи Прада“, за който той е написал текстовете на песните, че физически не е могъл да гледа шоуто. Причината за това са продължаващите му проблеми със зрението, съобщи в. „Гардиън“.

Говорейки на сцената, 77-годишният певец благодари на съпруга си Дейвид Фърниш, „който е моята скала“.

„Не успях да дойда на много от предишните, защото, както знаете, загубих зрението си. Така че е трудно за мен да го гледам. Но обичам да го слушам и наистина звучеше много добре тази вечер“, заяви той, цитиран от БГНЕС.

През септември Джон сподели, че тежка очна инфекция, с която се е заразил през юли, докато е бил във Франция, го е оставила сляп с дясното око и с „ограничено зрение“ с лявото.

Sir Elton John told fans he had lost his eyesight and could not see the stage at a red carpet launch on Sunday night. Read more here ⤵️ https://t.co/wKDVWWYrDd pic.twitter.com/3P1ToRd46T

Миналата седмица той каза в „Добро утро, Америка“, че зрението му забавя следващия му албум с дългогодишния му сътрудник Бърни Топин.

„За жалост, загубих зрението си в дясното око през юли, защото получих инфекция в южната част на Франция и вече минаха четири месеца и все още не мога да виждам, и лявото ми око не е най-доброто. Така че има надежда, че всичко ще бъде наред, но... В момента съм някак в задънена улица, защото мога да направя нещо подобно (интервюто), но да вляза в студиото и да записвам, не знам, защото като начало не мога да видя нито един текст“, обясни Елтън.

„Дяволът носи Прада“ току-що започна да се играе в лондонския Уест Енд в театър „Доминион“. Гала представлението на вечерта 1 декември беше организирано с цел набиране на средства за фондацията на Елтън Джон за борба със СПИН.

Elton John was not “able to see the performance” of his new West End musical “The Devil Wears Prada” at its charity gala on Sunday.



"I have lost my eyesight. So it’s hard for me to see it," he said. "But I love to hear it and boy it sounded good tonight." https://t.co/jcdFz1P0Ot