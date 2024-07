Шаная Туейн разказа за тежкото си детство, преживявала на мухлясал хляб

Шаная Туейн се е прехранвала с „мухлясал“ хляб и горчица.

Изпълнителката на хита „Това не ме впечатлява много“ сега може и да е милионерка, но детството ѝ в Онтарио е било белязано от бедност, като майка ѝ Шарън се е борила с депресията, а доведеният ѝ баща Джери Твен е бил подложен на расова дискриминация в опитите си да си намери работа, така че за семейството, което включва и четиримата полубратя и сестри на певицата, е имало малко храна.

Тя споделя пред списание You: „В нашата къща денят за пазаруване беше събитие.

Понякога минаваха две-три седмици без покупки. Оставаше ни само мухлясал хляб, какъвто беше абсолютният минимум. Ако в хладилника имаше само горчица, просто слагахме горчица върху хляба и отивахме на училище“.

