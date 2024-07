Синът на Джордж Сорос и Хума Абедин са сгодени (СНИМКА)

Хума Абедин, бивш помощник на бившия държавен секретар Хилъри Клинтън, е сгодена за Алекс Сорос, син на либералния милиардер Джордж Сорос.

Двойката разкри новината в сряда в Instagram, като написа: „Това се случи… не можем да бъдем по-щастливи, по-благодарни или по-влюбени.“ Сорос е предложил брак на Абедин в края на май след по-малко от година връзка, според Vogue.

47-годишната Абедин и 38-годишният Сорос са познати имена на всеки, който следи политиката и бизнеса.

Абедин е работила с Хилъри Клинтън в Белия дом, Сената и Държавния департамент в продължение на няколко години. Преди това тя беше омъжена за Антъни Уайнър, бившия конгресмен от Демократическата партия, който влезе в затвора заради секс с непълнолетна през 2017 г., същата година, когато Абедин подаде молба за развод.

Jewish philanthropist Alex Soros, 38, son of billionaire and political donor George Soros, is now engaged to Huma Abedin, 47, who was one of Hillary Clinton’s top advisers and is known for her former marriage to disgraced Jewish politician Anthony Weiner.https://t.co/KIhbPlZTR6