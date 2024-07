Еди Мърфи се ожени за модела Пейдж Бъчър след дълъг годеж (СНИМКИ)

Еди Мърфи и Пейдж Бъчър са официално женени. Номинираният за "Оскар" 63-годишен актьор и 44-годишният австралийски модел най-накрая минаха под венчилото, след като се сгодиха през септември 2018 г., съобщава сп. PEOPLE.

Двамата имат и обща 8-годишна дъщеря, Изи Уна, и 5-годишен син, Макс Чарлз.

Мърфи и Бъчър сключиха брак във вторник, 9 юли, в Ангила по време на малка частна церемония в присъствието на семейството и близки приятели. Бътчър носеше бяла булчинска рокля с корсет, украсена с дантела, проектирана от Мира Цвилингер, а младоженецът - бял костюм на Brioni.

Това е втори брак за Еди Мърфи и първият за Бъчър.

Новината за годежа им идва по-малко от месец, след като Мърфи и Бъчър присъстваха заедно на премиерата на филма "Ченгето от Бевърли Хилс" в Лос Анджелис на 20 юни. По време на събитието на Netflix към двамата на червения килим се присъединиха дъщерите му Бриа, 34 г., Шейн Одра, 29 г., и Бела Захра, 22 г. — които той споделя с бившата си съпруга Никол, 56 г.

Връзката на Еди Мърфи и Пейдж Бъчър започва през 2012 г.. Двойката посрещна първото си дете Изи на 3 май 2016 г. Две години по-късно те се сдобиха с второто си дете Макс, на 30 ноември 2018 г., два месеца след като се сгодиха.

