Европейската комисия предложила на Илон Мъск незаконна тайна сделка

Собственикът на социалната мрежа X (бивш Twitter) Илон Мъск направи сериозно разкритие за Европейската комисия и обяви, че очаква с нетърпение „публична съдебна битка“ с Брюксел, „за да могат хората в Европа да узнаят истината“.

„Европейската комисия предложи на X незаконна тайна сделка: ако цензурираме (потребители) тихомълком, без да казваме на никого, те няма да ни глобят. Другите платформи приеха тази сделка. X не го направи“, разкри Мъск в социалната мрежа.

Повод за коментара му беше изявление на Маргрете Вестагер, заместник-председател на Европейската комисия и комисар по въпросите на конкуренцията. „Според нас X не спазва Закона за цифровите услуги в ключови области на прозрачност, подвежда потребителите, не успява да осигури адекватно рекламно хранилище и блокира достъпа до данни за изследователите. За първи път издаваме предварителни констатации по Закона за цифровите услуги“, написа в профила си в X Вестагер.

The European Commission offered 𝕏 an illegal secret deal: if we quietly censored speech without telling anyone, they would not fine us.



The other platforms accepted that deal.



𝕏 did not. https://t.co/4lKsaRsYoA