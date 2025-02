Мъжът, наръгал с нож Салман Рушди, бе признат за виновен

Мъжът, наръгал с нож писателя Салман Рушди в американския щат Ню Йорк през 2022 г., бе признат за виновен за опит за убийство, предаде Асошиейтед прес, цитирана от БТА.

Съдебните заседатели взеха решението си след по-малко от два часа разисквания в съда на окръг Шътокуа. Те признаха 27-годишния Хади Матар от съседния щат Ню Джърси за виновен и за раняването на друг мъж, който е бил на сцената с Рушди по време на атаката.

Присъдата ще бъде обявена на 23 април. Матар може да бъде осъден на до 25 години затвор.

Матар изтича на сцената в института "Шътокуа", докато Рушди се канеше да говори, на 12 август 2022 г. и го намушка повече от десет пъти пред ужасената публика.

A man has been found guilty of attempted murder for attacking author Sir Salman Rushdie.



