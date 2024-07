Почина американският комик Боб Нюхарт

Американският актьор Боб Нюхарт почина на 94-годишна възраст "след поредица от кратки заболявания", предадоха осведомителните агенции, като цитираха изявление Джери Дигни, представител на комика.

Счетоводителят, превърнал се в актьор, "почина в дома си в Лос Анджелис" една година след 60-годишната си съпруга Вирджиния "Джини" Нюхарт, чиято кончина настъпи през април 2023 г.

Той е известен от "Шоуто на Боб Нюхарт“ и има постоянна гостуваща роля в ситкома "Теория за големия взрив", припомня БТА. През 2013 г. актьорът спечели награда "Еми" за ролята си на Артър Джефрис/професор Протон в сериала.

