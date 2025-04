Хейли Джоел Осмънт след ареста: Ужасен съм от собственото си поведение

Бившото дете-чудо на Холивуд, Хейли Джоел Осмънт, направи публично изявление, в което изрази дълбоко съжаление за поведението си при неотдавнашния си арест — инцидент, който хвърли сянка върху иначе стабилната му кариера през последните години.

Актьорът, прочул се с ролята си в култовия филм „Шесто чувство“, беше арестуван миналата седмица в луксозен ски курорт в Мамът Лейкс, Калифорния. Според потвърдена информация от властите, Осмънт е бил задържан по за пиянство и притежание на неизвестно вещество.

Още по-сериозен обществен отзвук предизвика разпространено от няколко медии полицейско видео, на което се вижда как актьорът нарича служител на реда „нацист“ и използва антисемитска обида.

Haley Joel Osment apologizes for using an Antisemitic slur during his arrest for alleged public intoxication and possession of a controlled substance.



“I’m absolutely horrified by my behavior. Had I known I used this disgraceful language in the throes of a blackout, I would have… pic.twitter.com/tZXBDxhC8O