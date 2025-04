На 54 г. почина известен холивудски актьор

Ники Кат, актьорът, известен с ролите си в култовия независим филм Dazed and Confused и в сериала на ABC Boston Public, е починал, съобщава focus-news.net. Той беше на 54 години.



Адвокатът на Кат, Джон Слос, потвърди смъртта му пред The Hollywood Reporter, но не разкри допълнителни подробности.



Роден в Южна Дакота на 11 май 1970 г., Кат започва кариерата си като дете актьор, появявайки се в епизоди на телевизионни предавания като CHiPs, Father Murphy, Code Red, Herbie, the Love Bug, Voyagers! и Quincy, M.E.



Една от най-запомнящите се роли на Кат е в Dazed and Confused (1993), където играе Клинт Бруно. Тийнейджърският филм проследява група шумни тийнейджъри в Остин, които празнуват последния учебен ден през 1976 г. Във филма участват също Бен Афлек, Матю Макконъхи, Паркър Поузи и Джоуи Лорън Адамс.

Снимка: Shutterstock





Кат участва и като Хари Сенейт в първите три сезона на сериала Boston Public от Дейвид Е. Кели (2000–2002). Сериалът проследява живота на 10 преподаватели в гимназия в Бостън, които се справят с проблемни ученици, личен живот и опитите да останат нормални. В актьорския състав участват още Лорета Девин, Майкъл Рапапорт, Антъни Хийлд, Файвъш Финкел, Чи Макбрайд, Шарън Лийл, Джери Райън, Рашида Джоунс и Джесалин Гилсиг.



Други негови роли включват участия в Love & War, Friends, A Time to Kill, Batman & Robin, Rules of Engagement, The Guardian, School of Rock, King of the Hill, Monk, Law & Order, Death Proof и The Sitter. Последната му телевизионна роля е в сериала Casual от 2018 г.