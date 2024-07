Наводнения в Бразилия разкриха фосил на динозавър

Проливните дъждове, които предизвикаха невиждани наводнения в Южна Бразилия, разкриха фосил на динозавър, датиращ отпреди около 200 милиона години, предаде АФП, цитирана от БТА.

От научния екип казват, че той е в "много добро състояние".

Вкаменелостта е идентифицирана през май в местност на около 300 км от Порто Алегре, в район на пампасите, смятан за бразилското Елдорадо на палеонтологията. Тя датира от триаския период, 250 до 200 милиона години преди новата ера, преди юрския период, станал известен от холивудската сага "Джурасик парк".

След четиридневни разкопки екип от палеонтолози от университета в Санта Мария успява да извади и транспортира скалния блок с вкаменения скелет до изследователския си център. Според първоначалните наблюдения това е екземпляр от семейството на хереразаврите - двукраки дългоопашати хищници, обитавали земите, където днес са Аржентина и Бразилия.

