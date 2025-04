Откриха чудато праисторическо животно на 444 млн години: без крака, без глава и обърнато отвътре-навън

Учени откриха рядка и необикновена вкаменелост на 444 милиона години, която запазва в детайли мускулите и вътрешните органи на древно създание — но не и външната му обвивка. Откритието, направено на 400 километра северно от Кейптаун, Южна Африка, разкрива нов вид морски членестоног от ордовикския период, описан в изследване, публикувано на 26 март в списание Papers in Palaeontology.

Новият вид е наречен Keurbos susanae, а вкаменелостта получила прякора „Сю“ — в чест на майката на откривателя.

„Сю е чудо, обърнато отвътре навън — без глава, без крака, но с перфектно запазени вътрешности,“ разказва водещият автор д-р Сара Габът, палеонтолог от Университета в Лестър, Великобритания. „Изумително е, че органи като мускули, сухожилия и дори черва са съхранени с невъобразими детайли. А в същото време здравата ѝ черупка, крака и глава са изчезнали — разрушени от разлагане преди повече от 440 милиона години.“

Вкаменелостта е открита в седиментите на формацията Соом Шейл — геоложки обект, известен със забележителни находки на меки тъкани. Почвите, в които Сю е запазена, съдържат богата на глина и кал среда, отложена на морското дъно в океан, беден на кислород, но богат на киселинен сероводород. Това подсказва, че K. susanae е била адаптирана да живее в екстремни, бедни на кислород условия.

Съществото е живяло по време на късната ордовикска масова гибел — преди около 443 милиона години — едно от най-големите изчезвания в историята на живота на Земята, когато почти 85% от морските видове изчезват в резултат на застудяване и напредване на ледниците.

Изследователите все още се опитват да разберат как толкова деликатни тъкани са се съхранили толкова добре. Според тях роля вероятно играят глинените минерали и калциевият фосфат — съединение, често срещано във фосилизирани мускули. Обратно, черупките и екзоскелетите на повечето организми, открити във формацията, вероятно са се разтворили в киселинната среда на древния океан.

Тъй като K. susanae е вкаменена „отвътре навън“, учените все още не могат да установят с точност нейната еволюционна принадлежност. „Знаем, че е примитивен морски членестоног, но не можем да я съпоставим с други видове без поне частично запазен екзоскелет,“ казва Габът. Тя допълва, че сегментираното ѝ тяло предполага наличие на крайници, но без глава или крака, сравнителният анализ е почти невъзможен.

