Гигантски нокът, открит в пустинята Гоби, принадлежи на невиждан досега вид динозаври (СНИМКИ)

Палеонтолози откриха нов и необичаен вид двукрак, пернат динозавър, притежаващ уникално запазени крайници и само два пръста на всяка ръка, завършващи с впечатляващи гигантски нокти.

Откритието е направено благодарение на изключително добре запазен фосил, намерен в югоизточната част на Монголия. Останките включват не само костите, но и ясно видимите кератинови обвивки на ноктите, които удължават самата кост и образуват страховити извити нокти.

Изследването, водено от палеонтолога Йошицугу Кобаяши от университета Хокайдо в Япония, е публикувано в списание iScience. Учените внимателно анализират външния вид, анатомичните характеристики и геоложкия контекст на новооткрития вид. Динозавърът е наречен Duonychus tsogtbaatari, като родовото име означава „два нокътя“ на гръцки, а видовото име почита монголския палеонтолог Хишигжав Цогтбаатар.

Фосилът е открит през 2012 г. от учени от Монголската академия на науките в пластове от периода Креда (преди около 90-95 милиона години) в пустинята Гоби. Районът, известен като формацията Баянширее, е един от най-богатите на останки от динозаври, благодарение на сухия климат и специфичните условия, благоприятстващи запазването на вкаменелости.

DINO NEWS!!!

Meet Duonychus tsogtbaatari the Khishigjav Tsogtbaatar´s 2 claws.

A 90 mya 2 fingers Therizinosaurid who was 3 m. long and like 270 kg.



Giving us amazing, bizarre and iconic species from Mongolia.#dinosaurs #Mongolia #Science #paleoart #paleo pic.twitter.com/ecNQTAQbhm