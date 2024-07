Кралският наследник принц Джордж празнува 11-ия си рожден ден (СНИМКА)

Кейт Мидълтън и принц Уилям споделиха нова снимка на сина си принц Джордж по случай 11-ия му рожден ден в понеделник.

На черно-бялата снимка бъдещият крал изглежда пораснал, облечен в костюм и сияещ пред камерата.

Mайката на Джордж, която е запалена по фотографията, има заслуга за направата на зашеметяващата снимка в Уиндзор по-рано този месец.

Wishing Prince George a very happy 11th birthday today! 📸 The Princess of Wales, 2024 pic.twitter.com/Tybyz7Z8cs

Хората в социалните мрежи веднага изтъкнаха поразителната прилика между Джордж и баща му, 42-годишния принц на Уелс.

“Красив млад мъж! Прилича на баща си.✨,” написа един от феновете.

Друг написа в Инстаграм: “Принц Джордж прилича толкова много на татко си 😍😍😍.”

“Какъв красив млад мъж, расте толкова бързо. Браво на Уилям и Катрин”, добави трети.

В последно време Джордж все по-често попада в светлината на прожекторите, затвърждавайки се като член на фамилията.

След като пое голяма роля на коронацията на дядо си крал Чарлз през май 2023 г. като един от почетните пажове по време на церемонията по коронясването, на Джордж се поверяват все повече кралски ангажименти.

Тази година той е заел по-значима роля в семейството, появявайки се на церемонията Trooping the Colour миналия месец, където се присъедини към семейството си на балкона на Бъкингамския дворец.

На следващия месец Джордж пътува до Берлин, Германия, заедно с баща си, принц Уилям, където двойката присъства на финала на ЕВРО 2024, когато Англия се изправи срещу Испания във футболната среща.

Prince William & Prince George were the ultimate soccer fans cheering on England in the Euro 2024 final pic.twitter.com/fut5GnsYsp