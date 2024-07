Разкриха заплатата на принц Уилям

Принц Уилям е получил колосалните 30 милиона долара като управител на херцогство Корнуол през финансовата 2023-2024 г., съобщават множество медии.

Според докладите херцогство Корнуол — имението, което 42-годишният Уилям наследи от баща си, крал Чарлз III, след като се възкачи на трона през септември 2022 г. — е получило разпределяем излишък от £23,6 милиона (30,4 милиона) долара от своите инвестиции, според последния си интегриран годишен доклад. Тази сума покрива официалните, благотворителните и личните разходи на принц Уилям, Кейт Мидълтън и трите им деца.

Заедно с имота Уилям получи и титлата херцог на Корнуол.

Обширното имение се оценява на повече от 1 млрд. долара и е създадено през 1337 г. от крал Едуард III, за да осигури средства за наследника на трона. Физически то обхваща около 205 кв. мили земя в Обединеното кралство, което включва над 20 графства.

Според доклад от 2023 г. имението се състои от “обработваеми и животновъдни ферми, жилищни и търговски имоти, както и гори, реки, кариери и крайбрежна ивица”

Херцогът на Корнуол плаща данък общ доход върху цялата спечелена сума, след като приспадне разходите, свързани с бизнеса. Имението е освободено от корпоративен данък, тъй като не е отделно юридическо лице.

