Барак Обама потвърди за криза в брака си

Барак Обама може да е приключил с президентските ангажименти, но една лична „мисия“ остава на дневен ред — да навакса пропуснатото време със съпругата си Мишел. И тя, по негови думи, не е никак лесна.

По време на откровен разговор с президента на колежа Хамилтън, Стивън Тепър, на 3 април, бившият американски президент сподели, че е „в сериозен дефицит“ по отношение на времето, прекарано със съпругата си през годините в Белия дом.

„Опитвам се да изляза от тази дупка, като понякога правя забавни неща“, каза 63-годишният Обама, който е женен за Мишел Обама от 1992 г. Двойката има две дъщери – Малия (26) и Саша (23).

Семейство Обама никога не е криело, че животът в Белия дом е поставил брака им на сериозно изпитание. През декември 2022 г. в интервю за Revolt TV, Мишел сподели, че е имало цял десетилетен период, в който „не е можела да понася“ съпруга си.

„Хората мислят, че съм язвителна като казвам това — но истината е, че имаше 10 години, през които не можех да го понасям“, признава тя. „И познайте кога беше това? Когато децата бяха малки.“

