Какво се случва след смъртта: Историята на човека, който се върна от отвъдното (ВИДЕО)

Вярвате ли в живот след смъртта?

Докато едни приемат идеята с надежда, а други я отхвърлят като мит, историята на един мъж дава нова перспектива и вдъхновява хиляди да не се страхуват от края. Защото понякога – той не е край, а начало.

През 1975 г., по време на буря, американският ветеран от морската пехота и предприемач Даниън Бринкли преживява нещо, което повечето хора биха определили като немислимо – удря го мълния. Шансът това да се случи е по-малък от един на милион.

„Удари ме в главата, над ухото, премина по гръбнака ми,“ споделя сега 74-годишният Бринкли пред телевизия KLAS.

„Хвърли ме във въздуха, видях тавана, после ме тресна обратно на пода. Огненото кълбо, което мина през стаята, ме заслепи. Бях в пламъци. Горях. Бях парализиран.“

След като бил откаран с линейка, лекарите го обявили за мъртъв. Но почти половин час по-късно, той се „събудил“ – в моргата. По неговите думи, душата му временно напуснала тялото, докато той наблюдавал случващото се отвън.

Бринкли описва преживяването си по начин, който мнозина ще разпознаят от други разкази за близки срещи със смъртта – светлина в края на тунела, преглед на целия му живот за секунди, чувство на мир.

Две години след инцидента, Бринкли се възстановил и отново се научил да ходи. ​Но това не била последната му среща със смъртта.

Над десетилетие по-късно, по време на операция на открито сърце, Даниън отново се оказал на ръба между живота и смъртта. В първата си книга „Спасен от светлината“ той описва, че при второто си преживяване се „събрал с ангелските си учители“, които му помогнали да приеме своите нови духовни и интуитивни дарби.

Скептиците не липсват. Но според д-р Сам Парния, специалист по реанимационна медицина в NYU Langone Health, има научни основания да вярваме, че нещо действително се случва в моментите на клинична смърт.

„Има признаци на нормална и почти нормална мозъчна активност до час след началото на реанимацията,“ казва д-р Парния в интервю за The Post. „Не просто засичаме съзнателност – ние установихме, че тези преживявания са универсални и уникални. Те се различават от сънища, илюзии или халюцинации.“

След като животът му е бил поднасян на ръба не веднъж, а поне два пъти, днес Даниън Бринкли посвещава времето си в помощ на други – консултира пациенти в терминален стадий и ветерани, като ги насърчава да приемат смъртта без страх.

„Когато осъзнаеш, че не умираш, че си духовно същество и че адът не те чака – това е достатъчно, за да промениш живота си,“ казва той.

„Никой не умира. Това просто не се случва. Не е част от природата на реалността,“ твърди Бринкли с убеденост, родена от онова, което сам е преживял.